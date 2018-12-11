В тройном ДТП в Рославле пострадал ребенок
14-летний ребенок и двое взрослых находятся в больнице после страшного тройного ДТП, которое произошло около 20.30 10 декабря на улице Ленина в Рославле, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
Авария случилась возле дома №47. Полицейские установили, что правила нарушил 31-летний водитель Lada Kalina. Подъезжая к перекрестку он не уступил дорогу машинам, которые по правилам должными были первыми его проехать. В результате автомобилист на всем ходу влетел в Nissan X-Trail и Renault Logan.
70-летний водитель и 14-летний пассажир внедорожника, а также 49- летний пассажир Renault получили переломы и сейчас находятся в больнице.
Ранее «КП» сообщал об еще одном происшествии, в котором пострадал пешеход. Авария произошла на Лавочкина в районе 5-й автобазы около 20.00 10 декабря.