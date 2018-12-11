2018-12-11T17:26:37+03:00
Спорт

В Смоленске пройдет турнир по карате

Встреча, посвященная памяти Г. И. Бояринова, состоится 16 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пройдет турнир по карате.В Смоленске пройдет турнир по карате.
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Седьмой год подряд на Смоленщине при поддержке партии «Единая Россия», в рамках проекта «Детский спорт» проводится одно из крупнейших мероприятий по единоборствам в Смоленской области – Кубок имени Героя Советского Союза полковника КГБ Григория Ивановича Бояринова по карате, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Турнир по карате является традиционным и ежегодно привлекает все большее внимание детей и подростков, не вовлеченных в спорт.

На данные соревнования съезжаются спортсмены высокого класса не только со Смоленской области, но также и с других регионов России. Порядка 250 юношей и девушек, представляющих команды Московской, Брянской, Орловской, Смоленской областей, города Москвы, а также городов республики Беларусь Витебск и Орша будут соревноваться в двух дисциплинах «Ката» и «Кумите». Возраст участников начинается с 8 лет. А соревнования будут проходить одновременно на трех татами.

Турнир состоится 16 декабря 2018 года во Дворце спорта «Юбилейный» (г. Смоленск, Черняховского, д. 29). Церемония торжественного открытия начнется в 13.00. Приглашены почетные гости из Москвы: сын Г.И. Бояринова – Бояринов А.Г., а также его сослуживцы, ветераны спецслужб КГБ и ФСБ.

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