СЕГОДНЯ 06:32 2018-12-12T06:56:57+03:00

Полицейским также удалось задержать 30-летнего мужчину, у которого при себе было приличное количество разнообразных запрещенных средств

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Магазин наркотиков «накрыли» в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Также был задержан крупный покупатель - 30-летний мужчина - с большим количеством разнообразных запрещенных средств, которые он приобретал оптовыми партиями, фасовал и сбывал через «закладки».

Полицейские изъявили у подозреваемого весы, сим-карты, пакеты, аппараты для вакуумной упаковки и устройства связи. Словом, все то, что было необходимо для того, чтобы тщательно упаковать «продукт» для дальнейшей продажи.

Информацию о продаже наркотика смолянин распространял с помощью нескольких месседжеров, установили следователи.

Возбуждено уголовное дело. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере мужчине грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант дела находится под стражей.