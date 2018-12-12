Магазин наркотиков «накрыли» в Смоленске
Магазин наркотиков «накрыли» в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Также был задержан крупный покупатель - 30-летний мужчина - с большим количеством разнообразных запрещенных средств, которые он приобретал оптовыми партиями, фасовал и сбывал через «закладки».
Полицейские изъявили у подозреваемого весы, сим-карты, пакеты, аппараты для вакуумной упаковки и устройства связи. Словом, все то, что было необходимо для того, чтобы тщательно упаковать «продукт» для дальнейшей продажи.
Информацию о продаже наркотика смолянин распространял с помощью нескольких месседжеров, установили следователи.
Возбуждено уголовное дело. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере мужчине грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант дела находится под стражей.