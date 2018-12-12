В Смоленской области собрали рекордный урожай зерна

СЕГОДНЯ 07:01 2018-12-12T07:01:30+03:00

В 2018 году произвели 263 тыс. тонн этой продукции

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Рекордный урожай зерна собрали с полей Смоленщины в 2018 году, передает пресс-служба администрации Смоленской области со ссылкой на главу региона Алексея Островского, принявшего участие в подведении итогов работы агропромышленного комплекса.

Глава региона обратил внимание, что объем производства зерна растет последние пять лет. Аза последний сезон «произвели 263 тыс. тонн этой продукции, или 108% к уровню 2017 года».

- Таким образом, мы уже четвертый год подряд получаем рекордные урожаи зерна со времен распада Советского Союза, – констатировал глава субъекта.

Алексей Островский напомнил, что АПК – важнейшая составная часть экономики Смоленщины.

И добавил, что президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед аграриями задачу увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции.

- На её решение нацелен соответствующий федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Обращаю ваше внимание, что в Смоленской области повышение экспортного потенциала отрасли растениеводства будет осуществляться, в первую очередь, за счет увеличения производства продукции изо льна-долгунца и рапса, – сказал глава региона, добавив, что соответствующие поручения по обеспечению роста производства экспортоориентированной продукции даны отраслевому департаменту и руководителям муниципальных районов.