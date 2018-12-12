В Смоленской области собрали рекордный урожай зерна
Рекордный урожай зерна собрали с полей Смоленщины в 2018 году, передает пресс-служба администрации Смоленской области со ссылкой на главу региона Алексея Островского, принявшего участие в подведении итогов работы агропромышленного комплекса.
Глава региона обратил внимание, что объем производства зерна растет последние пять лет. Аза последний сезон «произвели 263 тыс. тонн этой продукции, или 108% к уровню 2017 года».
- Таким образом, мы уже четвертый год подряд получаем рекордные урожаи зерна со времен распада Советского Союза, – констатировал глава субъекта.
Алексей Островский напомнил, что АПК – важнейшая составная часть экономики Смоленщины.
И добавил, что президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед аграриями задачу увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции.
- На её решение нацелен соответствующий федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Обращаю ваше внимание, что в Смоленской области повышение экспортного потенциала отрасли растениеводства будет осуществляться, в первую очередь, за счет увеличения производства продукции изо льна-долгунца и рапса, – сказал глава региона, добавив, что соответствующие поручения по обеспечению роста производства экспортоориентированной продукции даны отраслевому департаменту и руководителям муниципальных районов.