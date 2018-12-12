2018-12-12T07:29:02+03:00
Происшествия

В Смоленске чиновников УЖКХ обвиняют в халатности

По версии следствия, руководители ненадлежащим образом исполнили свои обязанности по приемке и оплате работ по муниципальным контрактам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске чиновников УЖКХ обвиняют в халатности. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске чиновников УЖКХ обвиняют в халатности. ФОТО: pixabay.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Региональный следком возбудил два уголовных дела на руководителей городского управления ЖКХ за то, что те ненадлежащим образом исполнили свои обязанности по приемке и оплате работ по муниципальным контрактам, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Следствие полагает, что руководители управления подписали акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, а затем и оплатили невыполненные работы по муниципальным контрактам.

Речь идет о благоустройстве мест массового посещения граждан в областном центре и дворовых территориях. В деле фигурирует сумма в 5 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что в рамках расследования уголовных дел следствие даст оценку действиям или бездействию руководителей. Расследование уголовного дела продолжается.

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