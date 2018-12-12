2018-12-12T09:02:21+03:00
Общество

Росгвардию в Смоленске возглавил Константин Зыков

Нового руководителя представил заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Сергей Лигус
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленская Росгвардия получила нового начальника. ФОТО: vk.com/rosgvard_smolensk.Смоленская Росгвардия получила нового начальника. ФОТО: vk.com/rosgvard_smolensk.
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Нового начальника территориального органа полковника полиции Константина Зыкова представили в Управлении Росгвардии по Смоленской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Присутствующий на церемонии заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Сергей Лигус отметил, что «полковник Зыков уже успел наладить взаимодействие с силовыми структурами, институтами гражданского общества и администрацией Смоленской области».

О новом руководителе известно, что он родился в Ульяновске 12 ноября 1974 года. С июня 1993 года служил в воздушно-десантных войсках ВС РФ. В сентябре 1995 года поступил на службу в ОВД. В ноябре 2016 года для дальнейшего прохождения службы в войсках национальной гвардии РФ назначен в город Смоленск.

Константин Зыков имеет два высших образования: в 2006 году окончил Московский государственный педагогический университет, в 2012 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

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