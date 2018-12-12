2018-12-12T09:30:24+03:00
Общество

В Смоленске жителям Заднепровья вернули тепло и воду

На месте коммунального ЧП завершены ремонтно-сварочные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске жителям Заднепровья вернули тепло и воду. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске жителям Заднепровья вернули тепло и воду. ФОТО: pixabay.com
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Тепло и воду вернули в дома и социальные объекты Заднепровского района Смоленска, сообщил «КП» источник в администрации.

Вечером 11 декабря специалисты МУП «Смоленсктеплосеть» завершили ремонтно-сварочные работы на 4-й тепломагистрали, после чего приступили к заполнению теплоносителем трубопровода.

Напомним, утром 11 декабря 9266 смолян остались без горячей воды и отопления из-за аварийных работ, которые проводила МУП «Смоленсктеплосеть» в Заднепровском районе города. Ремонтировать тепломагистраль стали из-за небольшой течи в трубах.

В зону отключения попали восемь улиц, а также пять детских садом, одна школа и бассейн. У кого-то из смолян не было воды, у кого-то тепла.

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