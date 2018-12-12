В Смоленске жителям Заднепровья вернули тепло и воду
Тепло и воду вернули в дома и социальные объекты Заднепровского района Смоленска, сообщил «КП» источник в администрации.
Вечером 11 декабря специалисты МУП «Смоленсктеплосеть» завершили ремонтно-сварочные работы на 4-й тепломагистрали, после чего приступили к заполнению теплоносителем трубопровода.
Напомним, утром 11 декабря 9266 смолян остались без горячей воды и отопления из-за аварийных работ, которые проводила МУП «Смоленсктеплосеть» в Заднепровском районе города. Ремонтировать тепломагистраль стали из-за небольшой течи в трубах.
В зону отключения попали восемь улиц, а также пять детских садом, одна школа и бассейн. У кого-то из смолян не было воды, у кого-то тепла.