СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-12T09:30:24+03:00

В Смоленске жителям Заднепровья вернули тепло и воду. ФОТО: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Тепло и воду вернули в дома и социальные объекты Заднепровского района Смоленска, сообщил «КП» источник в администрации.

Вечером 11 декабря специалисты МУП «Смоленсктеплосеть» завершили ремонтно-сварочные работы на 4-й тепломагистрали, после чего приступили к заполнению теплоносителем трубопровода.

Напомним, утром 11 декабря 9266 смолян остались без горячей воды и отопления из-за аварийных работ, которые проводила МУП «Смоленсктеплосеть» в Заднепровском районе города. Ремонтировать тепломагистраль стали из-за небольшой течи в трубах.

В зону отключения попали восемь улиц, а также пять детских садом, одна школа и бассейн. У кого-то из смолян не было воды, у кого-то тепла.