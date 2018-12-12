В Смоленской области горел внедорожник
ЧП произошло в начале первого ночи 12 декабря в Ельне
В Смоленской области горел внедорожник. ФОТО: pixabay.com
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Автомобиль УАЗ горел сегодня ночью, 12 декабря, в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС России. ЧП произошло в Ельне в микрорайоне Кутузовский.
Пожар тушили три огнеборца из пожарной части № 29 с помощью автоцистерны.
Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не известны.
Также в настоящее время подсчитывается ущерб от случившегося.