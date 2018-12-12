2018-12-12T09:43:53+03:00
Происшествия

В Смоленской области горел внедорожник

ЧП произошло в начале первого ночи 12 декабря в Ельне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области горел внедорожник. ФОТО: pixabay.comВ Смоленской области горел внедорожник. ФОТО: pixabay.com
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Автомобиль УАЗ горел сегодня ночью, 12 декабря, в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС России. ЧП произошло в Ельне в микрорайоне Кутузовский.

Пожар тушили три огнеборца из пожарной части № 29 с помощью автоцистерны.

Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не известны.

Также в настоящее время подсчитывается ущерб от случившегося.

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