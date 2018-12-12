2018-12-12T10:57:34+03:00
Общество

Смоленская таможня просит участников взаимной торговли соблюдать закон

Ведомство возбудило 1874 дела об административных правонарушениях в отношении участников взаимной торговли в рамках ЕАЭС
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Смоленской таможниФОТО: пресс-служба Смоленской таможни
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За 11 месяцев 2018 года Смоленской таможней возбуждено 1874 дела об административных правонарушениях за непредставление, несвоевременное представление статистических форм учета перемещения товаров, а также за указание в статистических формах учета недостоверных сведений участниками взаимной торговли с государствами - членами ЕАЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

По 38 организациям возбуждены дела за повторные нарушения по этой же статье. Таможней уже вынесены постановления о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму более 4,7 миллионов рублей.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена ст. 19.7.13 КоАП РФ. Штраф по этой статье составляет от 10 до 15 тысяч рублей на должностных лиц и от 20 до 50 тысяч рублей на юридических лиц. За повторное нарушение по данной статье штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей на должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей - на юридических лиц.

Смоленская таможня еще раз призывает лиц, осуществляющих торговые операции со странами ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) к соблюдению порядка представления статистических форм учёта перемещения товаров. По возникающим вопросам можно обратиться в отдел таможенной статистики таможни по телефону: (4812) 200953.

Напомним, в Смоленской области насчитывается более 2,2 тысяч участников взаимной торговли с государствами – членами ЕАЭС. Ими за 11 месяцев 2018 года представлено в таможню более 80 тысяч статистических форм учета перемещения товаров. Смоленский регион по внешнеторговому обороту во взаимной торговле занимает 2 место по ЦФО. Более 98% зарегистрированных статистических форм относятся к взаимной торговле с Белоруссией, что обусловлено географическим положением Смоленской области.

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