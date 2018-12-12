2018-12-12T12:04:37+03:00
Общество

В Смоленске зарегистрировать автомобиль можно на праздниках

Регистрационно-экзаменационные подразделения МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области изменят график работы на январские каникулы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске зарегистрировать автомобиль можно на праздниках. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске зарегистрировать автомобиль можно на праздниках. ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске зарегистрировать автомобиль можно будет на праздниках. Регистрационно-экзаменационные подразделения МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области изменят график работы на январские каникулы, сообщает УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Таким образом, 30 декабря с 9.00 до 16.00 и 31 декабря с 9.00 до 14.00 полицейские примут всех желающих, записавшихся по интернету - с помощью информационных ресурсов МВД России или портал Госуслуги.

1, 2, 6 и 7 января - не приемные дни. 3, 4, 5 января подразделения работают с 9.00 до 14.00. 8 января - с 9.00 до 20.00.

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