2018-12-12T13:01:28+03:00
Происшествия

В Смоленске машина провалилась под лед

Инцидент произошел утром 11 декабря возле дома №14 на улице Петра Алексеева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото smolensk-auto.ru, Иван АлексеевФото smolensk-auto.ru, Иван Алексеев
Изменить размер текста:

Автомобиль ВАЗ ушел передними колесами под лед возле дома №14 на улице Петра Алексеева в областном центре, сообщает smolensk-auto.ru. В результате, водительскую дверь заблокировало. Судя по фото, водителю пришлось выбираться из салона через пассажирское сиденье.

Автор поста сообщает, что водитель, скорее всего, не заметил ямы подо льдом и угодил в ловушку.

На месте происшествия очевидцы видели сотрудников МЧС и коммунальщиков. Машина простояла в воде больше суток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной
Житель Рудни остался без денег и имущества после застолья со знакомым
В Смоленске зарегистрировать автомобиль можно на праздниках
Одна из школ Смоленской области закрыта на карантин
Смоленская таможня просит участников взаимной торговли соблюдать закон
В Смоленской области горел внедорожник
В Смоленске жителям Заднепровья вернули тепло и воду
Росгвардию в Смоленске возглавил Константин Зыков
В Смоленске чиновников УЖКХ обвиняют в халатности
В Смоленской области собрали рекордный урожай зерна
Магазин наркотиков «накрыли» в Смоленске
В Смоленске пройдет турнир по карате
В тройном ДТП в Рославле пострадал ребенок
Более 9 тысяч смолян остались без воды и тепла
В Смоленске на Колхозной площади ограничили движение машин
В Смоленске налоговая проведет прием граждан
Ссора водителей в Смоленске закончилась страшным диагнозом
В Смоленске снесут пять ларьков и гараж
В Смоленске сняли на видео маленьких медвежат
В Смоленске пожаловались на неудобные трамваи
В Рославле произошло страшное тройное ДТП
В Смоленске отремонтируют качели на набережной
В Смоленске пешехода сбила маршрутка и иномарка
Ювелирный магазин ограбили в Смоленске