2018-12-12T13:01:28+03:00
Происшествия

В Смоленске машина провалилась под лед

Инцидент произошел утром 11 декабря возле дома №14 на улице Петра Алексеева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото smolensk-auto.ru, Иван АлексеевФото smolensk-auto.ru, Иван Алексеев
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Автомобиль ВАЗ ушел передними колесами под лед возле дома №14 на улице Петра Алексеева в областном центре, сообщает smolensk-auto.ru. В результате, водительскую дверь заблокировало. Судя по фото, водителю пришлось выбираться из салона через пассажирское сиденье.

Автор поста сообщает, что водитель, скорее всего, не заметил ямы подо льдом и угодил в ловушку.

На месте происшествия очевидцы видели сотрудников МЧС и коммунальщиков. Машина простояла в воде больше суток.

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