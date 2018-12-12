В Смоленске машина провалилась под лед

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-12T13:01:28+03:00

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Автомобиль ВАЗ ушел передними колесами под лед возле дома №14 на улице Петра Алексеева в областном центре, сообщает smolensk-auto.ru. В результате, водительскую дверь заблокировало. Судя по фото, водителю пришлось выбираться из салона через пассажирское сиденье.

Автор поста сообщает, что водитель, скорее всего, не заметил ямы подо льдом и угодил в ловушку.

На месте происшествия очевидцы видели сотрудников МЧС и коммунальщиков. Машина простояла в воде больше суток.