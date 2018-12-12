2018-12-12T14:24:59+03:00
Происшествия

Житель Рудни остался без денег и имущества после застолья со знакомым

Хозяин квартиры спал, а в это время его собутыльник выносил из квартиры ценные вещи
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Житель Рудни остался без денег и имущества после застолья со знакомым. ФОТО: pixabay.comЖитель Рудни остался без денег и имущества после застолья со знакомым. ФОТО: pixabay.com
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Житель Рудни остался без денег и имущества после застолья с новым знакомым: собутыльник вынес ценные вещи, когда мужчина заснул, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Пропажу потерпевший обнаружил лишь утром. Следователи быстро установили местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1981 года рождения.

В полиции мужчина признался, что не хотел идти на преступление, сказал, что во всем виноват алкоголь.

Изъять похищенные деньги у мужчины не удалось – всю наличность он успел потратить. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Теперь за «Кражу» мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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