2018-12-12T16:30:49+03:00
Происшествия

В Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной

20 июля в аварии «двенашки» и Nissan смертельные травмы получил водитель отечественного автомобиля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной. ФОТО: pixabay.com
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Полицейские разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло около 17.00 26 июля в районе деревни Соболево на 8-м км автодороги «Смоленск-Русилово-Монастырщина», сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В аварии с участием двух машин - «ВАЗ- 211240» и Nissan - смертельные травмы получил водитель отечественного автомобиля.

Сначала мужчина был госпитализирован, а затем скончался в Смоленской областной клинической больнице.

Полицейские просят свидетелей и очевидцев ДТП помочь следствию в расследовании уголовного дела, и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (4812) 77-46-42 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Смоленской области).

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