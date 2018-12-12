2018-12-12T16:30:49+03:00
Происшествия

В Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной

20 июля в аварии «двенашки» и Nissan смертельные травмы получил водитель отечественного автомобиля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Полицейские разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло около 17.00 26 июля в районе деревни Соболево на 8-м км автодороги «Смоленск-Русилово-Монастырщина», сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В аварии с участием двух машин - «ВАЗ- 211240» и Nissan - смертельные травмы получил водитель отечественного автомобиля.

Сначала мужчина был госпитализирован, а затем скончался в Смоленской областной клинической больнице.

Полицейские просят свидетелей и очевидцев ДТП помочь следствию в расследовании уголовного дела, и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (4812) 77-46-42 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Смоленской области).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла