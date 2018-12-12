12 Дек. 18:46 2018-12-12T18:47:49+03:00

В Смоленске на Витебском шоссе произошло страшное ДТП. ФОТО: drive2_smolensk социальной сети «Вконтакте»

Авария, в которой водителя одной из машин пришлось извлекать из салона, произошла сегодня, 12 декабря около 15.00

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Страшное ДТП с участием Mazda3 и Volkswagen Transporter произошло на Витебском шоссе в Смоленске днем 12 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Смоленске на Витебском шоссе произошло страшное ДТП. ФОТО: drive2_smolensk социальной сети «Вконтакте»

Жуткие кадры происшествия опубликовали участники группы drive2_smolensk социальной сети «Вконтакте». На снимках видно, как на месте происшествия работают сотрудники МЧС и пожарные. По словам участников группы, водитель Mazda получил серьезные повререждения. Спасателям пришлось извлекать его из салона машины, превратившейся в груду металла.

Также известно, что мужчина жив и его доставили в больницу.