13 Дек. 06:01 2018-12-13T06:01:31+03:00

В Смоленске снова отключат десятки домов от воды и тепла. ФОТО: pixabay.com

В областном центре пройдут плановые работы по замене участка ветхой трубы

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Полсотни домов будут отключены от горячей воды и тепла сегодня рано утром, 13 декабря, в Ленинском районе Смоленска, сообщает источник в администрации.

В зону отключения попадают улицы Багратиона, Нормандия-Неман, Николаева, Нахимова, Бородинская, Тургенева, Зои Космодемьянской и Академика Петрова. Также благ цивилизации не будет в школе №39, детском саду №25 «Пчелка», филиале ФГБЩН ВПО РЭУ имени Плеханова, поликлинике № 4.

Причина отключений связана с плановыми работами, которые намерены провести сотрудники филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»: в районе дома №4 по улице Нормандиия-Неман они будут менять участок трубы.

Коммунальщики планируют закончить ремонт к 20.00.