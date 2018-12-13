2018-12-13T06:36:21+03:00
Происшествия

В Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента

Мужчина сообщил женщине, что для покраски ее автомобиля требуется больше времени и вместо того, чтобы работать, катался по городу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сотруднику автосервиса грозит до пяти лет тюрьмы за то, что он катался на автомобиле своего клиента по городу, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

О недобросовестности работника заявительница узнала от своих знакомых: те видели, как машина ездит по городу, а за рулем сидит неизвестный тип. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что работник одного из автосервисов Смоленска насочинял ей, что для покраски автомобиля необходимо больше времени, чем он рассчитывал. Женщина согласилась подождать, не ожидая дальнейших событий.

В отношении местного жителя 1984 года рождения возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина признался полицейским, что пользовался машиной заявительницы в личных целях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла