В Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента
Сотруднику автосервиса грозит до пяти лет тюрьмы за то, что он катался на автомобиле своего клиента по городу, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
О недобросовестности работника заявительница узнала от своих знакомых: те видели, как машина ездит по городу, а за рулем сидит неизвестный тип. Женщина обратилась в полицию.
Выяснилось, что работник одного из автосервисов Смоленска насочинял ей, что для покраски автомобиля необходимо больше времени, чем он рассчитывал. Женщина согласилась подождать, не ожидая дальнейших событий.
В отношении местного жителя 1984 года рождения возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина признался полицейским, что пользовался машиной заявительницы в личных целях.