2018-12-13T06:36:21+03:00
Происшествия

В Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента

Мужчина сообщил женщине, что для покраски ее автомобиля требуется больше времени и вместо того, чтобы работать, катался по городу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента. ФОТО: pixabay.com
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Сотруднику автосервиса грозит до пяти лет тюрьмы за то, что он катался на автомобиле своего клиента по городу, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

О недобросовестности работника заявительница узнала от своих знакомых: те видели, как машина ездит по городу, а за рулем сидит неизвестный тип. Женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что работник одного из автосервисов Смоленска насочинял ей, что для покраски автомобиля необходимо больше времени, чем он рассчитывал. Женщина согласилась подождать, не ожидая дальнейших событий.

В отношении местного жителя 1984 года рождения возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина признался полицейским, что пользовался машиной заявительницы в личных целях.

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