2018-12-13T07:13:09+03:00
Общество

В Смоленске образовалась огромная свалка мусора

Овраг на Краснинском шоссе в районе дома №33А корпус 1 засыпан стеклами и другими отходами
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске образовалась огромная свалка мусора. ФОТО: black.smolenskВ Смоленске образовалась огромная свалка мусора. ФОТО: black.smolensk
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Огромная несанкционированная свалка мусора образовалась на Краснинском шоссе в районе дома №33А корпус 1, сообщает участник группы black.smolensk социальной сети «Вконтакте». Автор поста отмечает, что грузовики свозят в овраг стекла и другие отходы.

Одни участники группы забросали автора поста гневными комментариями за то, что он снял увиденное через кустарник, а не подошел вплотную и не сфотографировал номер грузовика, чтобы в дальнейшем его могли привлечь к ответственности.

Другие советуют отметить место свалки на интерактивной карте, отмечая, что после этого ее точно уберут.

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