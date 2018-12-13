В Смоленске образовалась огромная свалка мусора

13 Дек. 07:13 2018-12-13T07:13:09+03:00

Овраг на Краснинском шоссе в районе дома №33А корпус 1 засыпан стеклами и другими отходами

Изменить размер текста: A A

Огромная несанкционированная свалка мусора образовалась на Краснинском шоссе в районе дома №33А корпус 1, сообщает участник группы black.smolensk социальной сети «Вконтакте». Автор поста отмечает, что грузовики свозят в овраг стекла и другие отходы.

Одни участники группы забросали автора поста гневными комментариями за то, что он снял увиденное через кустарник, а не подошел вплотную и не сфотографировал номер грузовика, чтобы в дальнейшем его могли привлечь к ответственности.

Другие советуют отметить место свалки на интерактивной карте, отмечая, что после этого ее точно уберут.