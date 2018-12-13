В Смоленске оштрафовали Burger King

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-13T08:03:16+03:00

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Burger King оштрафован в Смоленске за ненадлежащую рекламу: юрлицу предстоит выплатить 100 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». Ведомство сочло недопустимой рекламу нового бургера.

В Смоленское УФАС обратился посетитель ресторана, который, увидев вывеску с надписью Huevo Grande, не понял о чем идет речь. Перевода слов на баннере не было. А в прочтении с латинского надпись показалась человеку оскорбительной.

После проверки выяснилось, что оператор сети питания рекламировал новый бургер, в состав которого входит яйцо. А выражение в переводе с испанского означает «большое яйцо».

Посетитель ресторана сообщил, что он был введен в заблуждение относительно содержания перевода этой надписи.

Согласно закону «О рекламе», «не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации», говорят представители ведомства. Также антимонопольная служба, ссылаясь на закон «О государственном языке в РФ», указывает, что русский язык обязателен к использованию в рекламе, а при использовании иностранных слов одновременно должен приводиться их перевод на русский.