У бизнеса Смоленска появились новые возможности

13 Дек. 08:23 2018-12-13T08:23:35+03:00

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В Смоленске подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом поддержки предпринимательства Смоленской области и банковской группой «Открытие», сообщает пресс-служба Фонда.

Соглашение о долгосрочном взаимодействии было подписано с целью расширения системы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создания благоприятных условий для обеспечения доступа субъектов МСБ к финансовым средствам Фонда и кредитным продуктам Банка. Со стороны Фонда документ подписал – генеральный директор Евгений Силаков, со стороны банка - член правления Надия Черкасова.

По мнению Евгения Силакова, одним из преимуществ банка «Открытие» в Смоленской области является его доступность для бизнеса, подписанное соглашение позволит создать новые возможности для развития предпринимательской активности в регионе.

В мероприятии также приняла участие Ирина Кузьмина, управляющий банковской группой «Открытие» в регионе.

- В январе 2019 года состоится открытие в офисе банка крупнейшего регионального Центра по работе с малым и средним бизнесом. Клиенты банка смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, любую банковскую услугу, в том числе: открытие расчетного счета, получение кредита на развитие бизнеса, привлечение банковских гарантии, размещение средств в НСО и депозиты. В Центре будет работать специалист по ВЭД и валютному контролю, который сможет оказать высокопрофессиональную консультацию и помощь в правильном оформлении документов клиентам, работающим в области ВЭД, - поделилась планами Ирина Кузьмина.