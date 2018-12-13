В Вязьме дети ложатся перед машинами
Свои поступки детвора называет играми
В Вязьме дети ложатся перед машинами. ФОТО: pixabay.com
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Дети ложатся на дорогу перед проезжающими мимо машинами, сообщает о новом «увлечении» детворы сайт Новости Вязьмы в «Одноклассниках».
Подобный инцидент произошел вечером 10 декабря.
- Вчера, в 20.00 девочка лежала на дороге по улице Лейтенанта Шмидта, напротив набережной... Перед машинами, они объезжали её. Потом со стороны реки подбежал мальчик и тоже лег под большую машину, - пишут участники группы.
Автор поста отмечает, что очевидцы случившегося были в шоке от увиденного и намеревались звонить в полицию, но дети резко подскочили и отбежали в сторону. На крики взволнованных взрослых, дети отвечали, что это игра.