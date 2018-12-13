В Смоленске мать, задолжавшая ребенку 400 тысяч, может сесть в тюрьму

13 Дек. 09:54 2018-12-13T09:54:10+03:00

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400 тысяч рублей задолжала мать своему ребенку, сообщает УФССП России по Смоленской области.

Отмечается, что женщина долгое время не была трудоустроена, также не состояла на учете в Центре занятости и не пыталась исполнить свой долг перед ребенком. По решению суда судебный пристав-исполнитель по Шумячскому и Ершичскому районам возбудил исполнительное производство.

В ведомстве отмечают, что с женщиной проводилась профилактическая работа, но она наотрез отказывалась платить. Даже запрет на управление автомобилем не стал для нее уроком. Она продолжила ездить на машине, как ни в чем не бывало. И тогда суд уже запретил ей садиться за руль на 10 месяцев.

Теперь, если женщина не изменит свое поведение, она может оказаться в тюрьме. Ей грозит до 1 года заключения.