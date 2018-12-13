В Смоленске ищут таланты
Смолян приглашают принять участие в заочном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь», который пройдет в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.
Организаторы будут искать талантливых авторов, композиторов, поэтов и исполнителей. Требований по возрасту конкурсантов нет.
В этом году песенному фестивалю присвоено имя артиста Иосифа Кобзона, а темой для заочного конкурса стала строчка из его песни - «Я люблю тебя, жизнь».
Творческое состязание проводится по трем номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях». Отдельно выделяется «Детская мастерская», но в ней могут принять участие дети и подростки до 16 лет включительно.
Участники могут подать заявку до 20 апреля 2019 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.
Организаторы отмечают, что заочный конкурс – это всего лишь часть большого фестивального движения «Гринландии», который ежегодно собирает на берегу реки Быстрицы более 200 тысяч человек.