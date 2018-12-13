2018-12-13T11:11:36+03:00
Общество

В Смоленске ищут таланты

Горожан приглашают принять участие в конкурсе «Я люблю тебя, жизнь»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ищут таланты. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске ищут таланты. ФОТО: pixabay.com
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Смолян приглашают принять участие в заочном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь», который пройдет в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Организаторы будут искать талантливых авторов, композиторов, поэтов и исполнителей. Требований по возрасту конкурсантов нет.

В этом году песенному фестивалю присвоено имя артиста Иосифа Кобзона, а темой для заочного конкурса стала строчка из его песни - «Я люблю тебя, жизнь».

Творческое состязание проводится по трем номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях». Отдельно выделяется «Детская мастерская», но в ней могут принять участие дети и подростки до 16 лет включительно.

Участники могут подать заявку до 20 апреля 2019 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Организаторы отмечают, что заочный конкурс – это всего лишь часть большого фестивального движения «Гринландии», который ежегодно собирает на берегу реки Быстрицы более 200 тысяч человек.

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