2018-12-13T11:45:26+03:00
Общество

Москва обсудит открытие на Смоленщине пунктов международного пропуска

Решение будет принято сегодня, 13 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Москва обсудит открытие на Смоленщине пунктов международного пропуска. ФОТО: pixabay.comМосква обсудит открытие на Смоленщине пунктов международного пропуска. ФОТО: pixabay.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Москве обсудят открытие в Смоленской области пунктов международного пропуска. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции губернатора Смоленской области Алексея Островского, которая проходит сегодня, 13 декабря, в КВЦ имени Тенишевых.

- Открытием пунктов международного пропуска занимаемся более 6 лет. 13 декабря будет подписано Межправительственное соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз. Будет положительное решение и об открытии международных пунктов пропуска, - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что речь идет о двух пунктах - на М1 «Красная горка» и в Руднянском районе со стороны Беларуси.

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