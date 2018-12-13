2018-12-13T12:20:57+03:00
Звезды

В Смоленске для детей устроят бесплатные новогодние представления

Окунуться в мир сказки предлагает кинотеатр «Современник»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smoladmin.ru.Фото: smoladmin.ru.
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Бесплатные новогодние представления пройдут в кинотеатре «Современник» 22 и 30 декабря, сообщили в администрации.

Театрализованное шоу начнутся в эти дни в 12.00. Гости праздника смогут окунуться в мир сказки и встретят ранее знакомых героев - Бабу Яга, Дедушку Мороза и Снегурочку.

После представлений все желающие смогут посмотреть мультфильм. 22 декабря в 13.00 покажут «Гринч», а 30 декабря в 13.00 - «Три богатыря: наследница престола». Билеты на мультфильмы можно приобрети в кассе кинотеатра уже сегодня.

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