13 Дек. 12:42 2018-12-18T13:27:10+03:00

В село Шуйское и деревню Демидово пришел газ. В очереди Велиж. ФОТО: admin-smolensk.ru

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В Велиж и Угру Смоленской области придет газ: пуск «голубого топлива» запланирован на вторую половину 2019-го – начало 2010 года, заявил губернатор Смоленской области в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из районного СМИ.

- Это долгожданный вопрос для жителей районов. Со своей стороны администрация выполнила все взятые перед Газпромом обязательства. И его глава Алексей Миллер подтвердил, что газификация состоится.

Ранее пресс-служба главы региона отмечала, что в регионе газифицировано 600 населенных пунктов. Последними были подключены село Шуйское и деревня Демидово.