СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-13T12:42:21+03:00

В село Шуйское и деревню Демидово пришел газ. В очереди Велиж. ФОТО: admin-smolensk.ru

Пуск голубого топлива запланирован на вторую половину 2019-го – начало 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Велиж придет газ: пуск «голубого топлива» запланирован на вторую половину 2019-го – начало 2010 года, заявил губернатор Смоленской области в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из районного СМИ.

- Это долгожданный вопрос для жителей Велижа. Со своей стороны администрация выполнила все взятые перед Газпромом обязательства. И его глава Алексей Миллер подтвердил, что газификация состоится.

«Голубое топливо» придет в город ориентировочно во второй половине 2019-го – начале 2020 года.

Ранее пресс-служба главы региона отмечала, что в регионе газифицировано 600 населенных пунктов. Последними были подключены село Шуйское и деревня Демидово.