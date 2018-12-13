2018-12-13T12:42:21+03:00
Общество

В Велиж придет газ

Пуск голубого топлива запланирован на вторую половину 2019-го – начало 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В село Шуйское и деревню Демидово пришел газ. В очереди Велиж. ФОТО: admin-smolensk.ruВ село Шуйское и деревню Демидово пришел газ. В очереди Велиж. ФОТО: admin-smolensk.ru
Изменить размер текста:

В Велиж придет газ: пуск «голубого топлива» запланирован на вторую половину 2019-го – начало 2010 года, заявил губернатор Смоленской области в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из районного СМИ.

- Это долгожданный вопрос для жителей Велижа. Со своей стороны администрация выполнила все взятые перед Газпромом обязательства. И его глава Алексей Миллер подтвердил, что газификация состоится.

«Голубое топливо» придет в город ориентировочно во второй половине 2019-го – начале 2020 года.

Ранее пресс-служба главы региона отмечала, что в регионе газифицировано 600 населенных пунктов. Последними были подключены село Шуйское и деревня Демидово.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сафоновском районе фура с прицепом сбила пешехода
В Смоленске для детей устроят бесплатные новогодние представления
Москва обсудит открытие на Смоленщине пунктов международного пропуска
В Смоленске ищут таланты
В Смоленске мать, задолжавшая ребенку 400 тысяч, может сесть в тюрьму
В Вязьме дети ложатся перед машинами
У бизнеса Смоленска появились новые возможности
В Смоленске оштрафовали Burger King
В Смоленске образовалась огромная свалка мусора
В Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента
В Смоленске снова отключат десятки домов от воды и тепла
В Смоленске на Витебском шоссе произошло страшное ДТП
В Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной
Житель Рудни остался без денег и имущества после застолья со знакомым
В Смоленске машина провалилась под лед
В Смоленске зарегистрировать автомобиль можно на праздниках
Одна из школ Смоленской области закрыта на карантин