В Сафоновском районе фура с прицепом сбила пешехода

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-13T14:01:01+03:00

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38-летний мужчина получил травмы после ДТП с фурой на трассе М1 в Сафоновском районе, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области. Авария произошла около 01.40 ночи 13 декабря.

Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Рено Магнум 500» с полуприцепом «Шмитц SK024» сбил пешехода 1980 года рождения, который шел в попутном направлении с автомобилем по проезжей части.

В полиции отмечают, что трассе было темно, а на мужчине не было светоотражающих элементов.