2018-12-13T16:02:01+03:00
Общество

Губернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска

Работу мэра Владимира Соваренко Алексей Островский назвал «личной кадровой и человеческой ошибкой»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Губернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска. ФОТО: pixabay.comГубернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Губернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска, об этом зашла речь на ежегодной пресс-конференции. Со слов главы региона, свою позицию он высказывает на всех дискуссионных площадках.

Работу мэра Алексей Островский назвал «личной кадровой и человеческой ошибкой». Напомним, некоторое время назад губернатор призывал мэра Владимира Соваренко подать в отставку, но тот отказался.

Глава региона назвал работу городской администрации по ряду существенных направлений безобразной.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как стало известно в ходе пресс-конференции, вопрос об отставке главы города вынесен на заседание Смоленского горсовета. Встреча намечена на 21 декабря. О кандидатах на должность мэра, по словам губернатора, говорить еще рано.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сафоновском районе фура с прицепом сбила пешехода
В Велиж придет газ
В Смоленске для детей устроят бесплатные новогодние представления
Москва обсудит открытие на Смоленщине пунктов международного пропуска
В Смоленске ищут таланты
В Смоленске мать, задолжавшая ребенку 400 тысяч, может сесть в тюрьму
В Вязьме дети ложатся перед машинами
У бизнеса Смоленска появились новые возможности
В Смоленске оштрафовали Burger King
В Смоленске образовалась огромная свалка мусора
В Смоленске мастер автосервиса угнал машину своего клиента
В Смоленске снова отключат десятки домов от воды и тепла
В Смоленске на Витебском шоссе произошло страшное ДТП
В Смоленске разыскивают свидетелей ДТП под Монастырщиной
Житель Рудни остался без денег и имущества после застолья со знакомым
В Смоленске машина провалилась под лед
В Смоленске зарегистрировать автомобиль можно на праздниках
Одна из школ Смоленской области закрыта на карантин