2018-12-13T16:02:01+03:00
Общество

Губернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска

Работу мэра Владимира Соваренко Алексей Островский назвал «личной кадровой и человеческой ошибкой»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Губернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска. ФОТО: pixabay.comГубернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Губернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска, об этом зашла речь на ежегодной пресс-конференции. Со слов главы региона, свою позицию он высказывает на всех дискуссионных площадках.

Работу мэра Алексей Островский назвал «личной кадровой и человеческой ошибкой». Напомним, некоторое время назад губернатор призывал мэра Владимира Соваренко подать в отставку, но тот отказался.

Глава региона назвал работу городской администрации по ряду существенных направлений безобразной.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как стало известно в ходе пресс-конференции, вопрос об отставке главы города вынесен на заседание Смоленского горсовета. Встреча намечена на 21 декабря. О кандидатах на должность мэра, по словам губернатора, говорить еще рано.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла