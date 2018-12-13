СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-13T16:02:01+03:00

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Губернатор высказался за прямые выборы главы Смоленска, об этом зашла речь на ежегодной пресс-конференции. Со слов главы региона, свою позицию он высказывает на всех дискуссионных площадках.

Работу мэра Алексей Островский назвал «личной кадровой и человеческой ошибкой». Напомним, некоторое время назад губернатор призывал мэра Владимира Соваренко подать в отставку, но тот отказался.

Глава региона назвал работу городской администрации по ряду существенных направлений безобразной.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как стало известно в ходе пресс-конференции, вопрос об отставке главы города вынесен на заседание Смоленского горсовета. Встреча намечена на 21 декабря. О кандидатах на должность мэра, по словам губернатора, говорить еще рано.