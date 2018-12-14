2018-12-14T06:29:57+03:00
Происшествия

В Смоленске пара похитила барсетку с 330 тыс. рублей

В магазине мужчина и женщина увидели забытую сумку, спрятали в пакет и ушли.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пара похитила барсетку с 330 тыс. рублей. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске пара похитила барсетку с 330 тыс. рублей. ФОТО: pixabay.com
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Житель Смоленска после похода в магазин лишился 330 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Барсетку с деньгами он забыл в магазине, а находчивая пара увидела ее, положила в пакет и ушла.

Воришек удалось найти по камерам видеонаблюдения. На съемке четко виден момент похищения сумки. Более того, уходя из магазина, женщина прошла через кассу и расплатилась банковской картой за покупку. Сыщики быстро установили данные владельца карты, а затем и его местонахождение.

Через некоторое время подозреваемые, жительница Смоленска 1999 года рождения и житель Починка 1990 года рождения, уже давали в полиции показания. Задержанные признались, что барсетку выкинули, а найденные деньги поделили и частично потратили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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