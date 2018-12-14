В Смоленске пара похитила барсетку с 330 тыс. рублей
Житель Смоленска после похода в магазин лишился 330 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Барсетку с деньгами он забыл в магазине, а находчивая пара увидела ее, положила в пакет и ушла.
Воришек удалось найти по камерам видеонаблюдения. На съемке четко виден момент похищения сумки. Более того, уходя из магазина, женщина прошла через кассу и расплатилась банковской картой за покупку. Сыщики быстро установили данные владельца карты, а затем и его местонахождение.
Через некоторое время подозреваемые, жительница Смоленска 1999 года рождения и житель Починка 1990 года рождения, уже давали в полиции показания. Задержанные признались, что барсетку выкинули, а найденные деньги поделили и частично потратили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.