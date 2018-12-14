2018-12-14T07:23:50+03:00
Происшествия

В Смоленской области женщина уехала от мужа на чужой машине

А перед тем, как ее угнать, прихватила с собой наличность знакомого
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области женщина уехала от мужа на чужой машине. ФОТО: pixabay.comВ Смоленской области женщина уехала от мужа на чужой машине. ФОТО: pixabay.com
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42-летняя женщина, поссорившись с мужем, уехала от него на чужой машине и с чужими деньгами, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Однако доехать до вокзала ей не удалось: машина сломалась по пути.

Об угоне через некоторое время сообщил владелец транспорта. В полиции мужчина сообщил, что к нему заходила знакомая, а после ее ухода пропали ключи и пять тысяч рублей.

Машину нашли быстро – она стояла брошенной в 300-х метрах от дома заявителя.

Задержали и подозреваемую. Ранее судимая женщина созналась во всем.

За «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Кражу» ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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