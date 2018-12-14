2018-12-14T08:22:04+03:00
Общество

В Смоленске фермерам указали на механизмы экономии

В регионе обсудили стратегию развития молочной отрасли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фермерам указали на механизмы экономии. ФОТО: pixabay.comФермерам указали на механизмы экономии. ФОТО: pixabay.com
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В регионе обсудили стратегию развития молочной отрасли, сообщает Инвестиционный портал Смоленской области.

На встрече заместитель губернатора Смоленской области Ростислав Ровбель отметил, что молочное скотоводство - одна из важнейших отраслей экономики Смоленщины. И власти намерены вывести ее на новый уровень развития и повысить инвестиционную привлекательность. Для чего, первым делом, нужно решить задачу максимального аудита энергоэффективности сельскохозяйственных ферм.

- Необходимо, прежде всего, начинать с энергоэффективности ферм. Следует отметить, что влиять на тарифы администрация региона не вправе, но, как показывает практика, снизить затраты на электроэнергию предприятия возможно за счет наведения элементарного порядка на объектах электросетевого хозяйства.

Представитель администрации указал на то, что зачастую руководители сельхозпредприятий не знают, как подключены объекты к источникам электроэнергии, с кем заключены договоры, по какому тарифу они оплачивают электроэнергию.

Также на встрече зашла речь о механизмах по снижению закупочных цен на молоко. Для минимизации потерь сельхозпредприятий предлагается создавать собственную переработку и объединяться в перерабатывающие кооперативы. Также необходимо вести работу по повышению качества производимого молокосырья, проводить технологический аудит и пользоваться услугами сервисных компаний в части кормления, содержания, ветеринарного обслуживания животных и др. для снижения себестоимости производимой продукции, отметил спикер. Все эти направления будут субсидироваться администрацией Смоленской области.

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