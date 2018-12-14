2018-12-14T09:12:55+03:00
Звезды

Смоленский музей-заповедник отмечает 130-летие

Сегодня учреждение имеет статус масштабного музейного объединения страны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский музей-заповедник отмечает 130-летие. ФОТО: admin-smolensk.ruСмоленский музей-заповедник отмечает 130-летие. ФОТО: admin-smolensk.ru
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Смоленский музей-заповедник, который состоит из 15 учреждений и хранит 650 тысяч экспонатов, празднует 130-летний юбилей, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Сегодня учреждение, образованное в 1888 году преподавателем Смоленской мужской классической гимназии Семеном Писаревым превратилось из историко-археологического музея в одно из наиболее масштабных музейных объединений страны.

Уникальные коллекции выставлялись во Франции, США, Испании, Германии, Польше, Италии, Республике Беларусь. Также нередко сотрудник музея организуют совместные выставки с Государственным Историческим музеем, Третьяковской галереей, Эрмитажем, музеем «Московский Кремль», участвует в конкурсах и фестивалях.

Губернатор Алексей Островский наградил работников музея за добросовестный труд Благодарственными письмами и Почетными грамотами. На торжестве по случаю юбилея глава региона акцентировал внимание на значимости и необходимости продолжения реставрационных работ в филиалах учреждения.

Отметим, ранее юбилейные торжества прошли в старейшем вузе Смоленска - СмолГУ. Университет отпраздновал 100 лет.

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