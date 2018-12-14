Животным в Смоленске поможет «скорая помощь»

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-14T10:46:24+03:00

Специалисты не только окажут помощь животному на дому, но и в случае необходимости, довезут его до больницы

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Владельцам животных больше не придется упрашивать водителей такси отвезти их с питомцем в больницу и переплачивать за поездку: в Смоленске заработала «скорая помощь» для пернатых и хвостатых, сообщает Государственная ветеринарная служба Смоленской области.

Специалисты выезжают на дом после отравления животного, укуса клеща или падения с высоты. Сотрудники окажут первую помощь, а если состояние у питомца тяжелое, доставят в клинику.

Телевон для вызова специалистов – 38 05 43. Услуга доступна с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00.

Также вызвать «скорую помощь» можно на сайте службы.