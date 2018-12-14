Сотрудники прокуратуры рассказали о коррупции в Смоленске

14 Дек. 11:27 2018-12-14T11:27:59+03:00

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В Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации прошел III международный студенческий форум «#Стопкоррупция». В нем приняли участие сотрудники прокураторы Смоленской области, аппарата администрации Смоленской области, управления Министерства юстиции по Смоленской области, представители общественности, преподаватели и студенты ВУЗа, а также студенты и преподаватели Белорусского института правоведения.

В своих сообщениях докладчики затронули широкий круг тем, касающийся вопросов противодействия коррупции, а также опыта зарубежных стран по данному вопросу, высказали свои предложения по мерам профилактики, предупреждения и пресечения коррупционной деятельности и особенностей проявлений коррупции в отдельных отраслях, рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

Также были представлены результаты социологического опроса, проведенного лабораторией исследований государственной и муниципальной службы Смоленского филиала РАНХиГС, о восприятии и об отношении к коррупции молодежи. Участники форума сделали вывод, что в государстве важна системная борьба с коррупцией. Ее должны активно вести не только сотрудники правоохранительных органов и органов власти, но и сами граждане, в первую очередь, молодое поколение.