2018-12-14T11:58:05+03:00
Общество

В Смоленске изменятся нормы пересылки товаров

Согласно законодательству, без уплаты пошлин в месяц человек может получить товары на сумму не более 500 евро
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске изменятся нормы пересылки товаров. ФОТО: Смоленская таможняВ Смоленске изменятся нормы пересылки товаров. ФОТО: Смоленская таможня
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В Смоленске изменятся нормы пересылки товаров, сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир Сафонов.

Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. В частности, будет изменен порог беспошлинного ввоза товаров физлицами для личного пользования в международных почтовых отправлениях.

- По закону без уплаты пошлин в месяц человек может получить товары на сумму не более 500 евро, весом до 31 кг. Если один из показателей окажет больше - будет применена единая ставка в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения веса. Товары, приобретенные в этом году, но поступившие на контроль в 2019-м, будут оформляться по нормам 2019 года, - рассказал представитель ведомства.

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