2018-12-14T13:37:04+03:00
Происшествия

В Смоленске сбили 9-летнего мальчика

ДТП произошло днем 13 декабря на улице 25 Сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске сбили 9-летнего мальчика. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске сбили 9-летнего мальчика. ФОТО: pixabay.com
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9-летний мальчик попал под колеса машины в районе дома №1 на улице 25 Сентября в Смоленске, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

ДТП произошло около 13.50 13 декабря. По словам полицейских, за рулем Honda была 32-летняя женщина. Она ехала со стороны Крупской в сторону Румянцева, внезапно из-за стоящих на светофоре машин выскочил ребенок, автолюбительница быстро затормозила. Мальчик получили травмы. О их характере ничего не сообщается.

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