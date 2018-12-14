2018-12-14T16:15:51+03:00
Общество

В Смоленске снесут аварийный дом

Прокуратура признала, что в доме №6 по 5-му Северному переулку жить не безопасно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Дом №6 по 5-му Северному переулку, что в Заднепровском районе Смоленска, признан аварийным и должен быть снесен, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

В декабре 2017 года городская межведомственная комиссия решила, что здание необходимо капитально отремонтировать. Но, вместе с тем, заключила, что «в связи с недопустимым ухудшением эксплуатационных свойств конструкций и здания в целом не обеспечена безопасность пребывания людей и сохранность оборудования».

Также проверка показала, что дом имеет износ 67%. И даже капремонт не поможет исправить ситуацию, потому что здание уже износилось. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что жилой дом непригоден для проживания, а какой-либо ремонт не изменит ситуацию.

Заднепровская прокуратура согласилась с доводами. В результате в адрес главы города было внесено представление, которое в настоящее время удовлетворено. Жителей ветхого строения должны расселить, а здание снести.

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