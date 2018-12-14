Смоленские налоговики узнали о тенденциях в сфере проверок

14 Дек. 16:33 2018-12-14T16:33:44+03:00

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Представители региональной налоговой службы приняли участие в тренинге, проводимом в рамках реализации проекта «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик», основная деятельность которого сфокусирована на решении ключевых вопросов по проблемам коррупционных закупок, затрагивающих бизнес, контроля и надзора за предприятиями, правового регулирования предпринимательской деятельности на муниципальном уровне, сообщили в пресс-службе ведомства.

Интерактивный формат позволил представителям региональных подразделений контрольно-надзорных органов узнать о тенденциях в сфере проверок в части применения риск-ориентированного подхода, изучить лучшие международные и российские практики, обсудить имеющийся опыт и обменяться мнением о совершенствовании способов организации и проведения надзорных мероприятий.

Как подчеркивает начальник контрольного отдела УФНС России по Смоленской области Светлана Щедрова, риск-ориентированный подход в налоговой службе применяется уже несколько лет. Установленные 12 критериев налоговых рисков размещены в открытом доступе и дают возможность плательщику самостоятельно выявить и исправить допущенные при исчислении налогов ошибки, избежав попадания в план выездных проверок налогового органа, который построен на целенаправленном отборе и всестороннем анализе имеющейся у налоговых органов информации о каждом объекте. Результатом применения риск-ориентированного подхода стало существенное снижение количества выездных налоговых проверок при повышении их эффективности.

- Сегодня мероприятиями выездного контроля охвачено в среднем всего четыре налогоплательщика из тысячи. При этом эффективность одной проверки достигла в среднем 4-5 миллионов рублей. Такие точечные мероприятия позволяют снижать напряженность в бизнес-сообществе, служат созданию честной конкурентной среды, - сообщила представитель службы.