2018-12-14T16:48:33+03:00
Политика

Смоленские справедливороссы высказалась за отставку мэра

Реготделение партии поддержало инициативу губернатора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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13 декабря 2018 года на заседании Совета местного отделения политической партии «Справедливая Россия» в городе Смоленске было принято решение поддержать инициативу губернатора Смоленской области Алексея Островского об отставке Владимира Соваренко с занимаемой должности, сообщается на сайте реготделения партии.

В пресс-релизе отмечается, что еще в 2016 году «Справедливая Россия» не поддерживала выдвигаемую кандидатуру Владимира Соваренко на пост мэра города.

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