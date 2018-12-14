СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-14T17:23:16+03:00

В Смоленске «ЕР» против увеличения зарплат чиновникам и депутатам. ФОТО: smolensk.er.ru.

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Сегодня, 14 декабря, на очередном заседании фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе депутаты предложили отменить установленное ранее увеличение зарплат председателю Смоленской областной думы, заместителям председателя Смоленской облдумы, губернатору области и его заместителям, сообщает smolensk.er.ru. На рассмотрение фракции вопрос внес секретарь Смоленского Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

По его словам, не справедливо повышать зарплаты чиновникам выше 4-процентного уровня, который был установлен для работников бюджетной сферы.

– Средства, которые будут сэкономлены за счет нашей инициативы, мы предлагаем направить на улучшение материально-технической базы наших медицинских учреждений, – сказал председатель Смоленской областной Думы.

Он также подчеркнул, что на прошедшем XVIII Съезде «Единой России» президент РФ и председатель партии еще раз обратили внимание всех участников на необходимость принятия ответственных и справедливых решений.

– И мы должны начинать с себя. Фракция «Единая Россия» подготовила соответствующие поправки в законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями других фракций, – добавил он.

– Отметим, что на фоне увеличения работникам бюджетной сферы заработный платы на незначительный процент, просто не этично руководителю региона, чиновникам и депутатам различного уровня иметь больше преференций. Мы просто не имеем на это право, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Напомним, 11 декабря секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу. Он поручил отменить это решение, что и было сделано на следующий день.