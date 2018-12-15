2018-12-15T17:05:46+03:00
Происшествия

В Десногорске автовор слил бензин из машины и украл аккумулятор

На преступление ранее судимый мужчина шел целенаправленно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Десногорске автовор слил бензин из машины и украл аккумулятор. ФОТО: pixabay.comВ Десногорске автовор слил бензин из машины и украл аккумулятор. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Автовор слил бензин из припаркованного в Десногорске автомобиля и украл аккумулятор, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

На преступление ранее судимый мужчина 1988 года рождения шел целенаправленно, взяв с собой шланг.

Прогуливаясь вечером по городу, подозреваемому приглянулся автомобиль, припаркованный на неохраняемый стоянке в одном из микрорайонов. Он быстро слил 60 литров топлива и прихватил с собой аккумулятор. Утром владелец машины, поняв, что произошло с его машиной, пришел писать заявление в полицию.

Автовора задержали. Однако мужчина уже успел продать украденное и потратить вырученные деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла