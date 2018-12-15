2018-12-15T17:05:46+03:00
Происшествия

В Десногорске автовор слил бензин из машины и украл аккумулятор

На преступление ранее судимый мужчина шел целенаправленно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Десногорске автовор слил бензин из машины и украл аккумулятор. ФОТО: pixabay.comВ Десногорске автовор слил бензин из машины и украл аккумулятор. ФОТО: pixabay.com
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Автовор слил бензин из припаркованного в Десногорске автомобиля и украл аккумулятор, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

На преступление ранее судимый мужчина 1988 года рождения шел целенаправленно, взяв с собой шланг.

Прогуливаясь вечером по городу, подозреваемому приглянулся автомобиль, припаркованный на неохраняемый стоянке в одном из микрорайонов. Он быстро слил 60 литров топлива и прихватил с собой аккумулятор. Утром владелец машины, поняв, что произошло с его машиной, пришел писать заявление в полицию.

Автовора задержали. Однако мужчина уже успел продать украденное и потратить вырученные деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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