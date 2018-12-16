2018-12-16T13:47:51+03:00
Происшествия

Свидетелей смертельного ДТП с пешеходом на Шевченко ищут в Смоленске

Авария произошла вечером 24 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Свидетелей смертельного ДТП с пешеходом на Шевченко ищут в Смоленске. ФОТО: pixabay.comСвидетелей смертельного ДТП с пешеходом на Шевченко ищут в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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Свидетелей смертельного ДТП, в котором погиб пешеход, ищут в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Авария произошла в районе 20.42 24 ноября на улице Шевченко у дома 1/35.

Полицейские восстанавливают картину случившегося. Известно, что водитель «четверки» ехал в сторону Кирова по Шевченко с Румянцева и сбил пешехода.

Следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия. Если вам что-либо известно о случившемся, просьба позвонить по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями СУ УМВД России по Смоленской области).

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