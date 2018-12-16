2018-12-16T14:19:30+03:00
Происшествия

В Гагарине человек провалился в открытый люк

Местные жители предупреждают об опасном колодце на улице Строителей, 157А
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагарине человек провалился в открытый люк. ФОТО: vk.comВ Гагарине человек провалился в открытый люк. ФОТО: vk.com
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Житель Гагарина провалился в открытый люк на улице Строителей, 157А, сообщает паблик «Подслушано Гагарин» социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел вечером в субботу, 15 декабря.

Утром 16 декабря колодец прикрыли, сообщают местные жители, но безопасности это не прибавляет.

Люди отмечают в соцсетях, что это не единственное опасное место в городе.

- На пересечение Матросова и Солнцева, со стороны северного тоже люк не закреплён. Лежит сверху. Машины проезжают и он соскальзывает. Пару раз уже поправлял, - написал местный житель.

Еще один опасный колодец находится возле налоговой.

- Люк прикрыт доской, - заметила еще одна местная жительница.

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