2018-12-17T06:37:30+03:00
Происшествия

В Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец

Животное провалилось в люк 14 декабря на улице Шевченко
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец. ФОТО: vk.com/mchs_smolenskВ Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец. ФОТО: vk.com/mchs_smolensk
Изменить размер текста:

Спасатели не дали умереть собаке, провалившейся в колодец на улице Шевченко, 14 декабря, сообщают смоляне. Бригада приехала на вызов и с помощью тросов подняли дворнягу на поверхность. Спасателям пришлось приложить немало сил, чтобы сделать это, так как животное было сильно напугано.

В Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец. ФОТО: vk.com/mchs_smolensk

В Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец. ФОТО: vk.com/mchs_smolensk

В официальной группе регионального МЧС смолянка поблагодарила специалистов за их доброту и отзывчивость.

Также сообщается, что в настоящее время пес жив и здоров.

Ранее «КП» писал, как в Гагарине человек провалился в открытый люк.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоленский онкодиспансер приглашает на День открытых дверей
Во время пожара погиб 70-летний житель Починка
В Ярцево магазин затапливает нечистотами
Водителя, который уехал после ДТП, ищут в Смоленске
В Смоленске автохам повредил два припаркованных автомобиля
В Смоленске пьяный водитель без прав гонял на «Ниссане»
В Гагарине человек провалился в открытый люк
Свидетелей смертельного ДТП с пешеходом на Шевченко ищут в Смоленске
В Смоленске симфонический оркестр в живую сыграл рок
В Десногорске автовор слил бензин из машины и украл аккумулятор
В Смоленске «ЕР» против увеличения зарплат чиновникам и депутатам
Смоленские справедливороссы высказалась за отставку мэра
Смоленские налоговики узнали о тенденциях в сфере проверок
В Смоленске снесут аварийный дом
В Смоленске сбили 9-летнего мальчика
В Смоленске изменятся нормы пересылки товаров
Сотрудники прокуратуры рассказали о коррупции в Смоленске
Животным в Смоленске поможет «скорая помощь»
Смоленский музей-заповедник отмечает 130-летие
В Смоленске фермерам указали на механизмы экономии
В Смоленской области женщина уехала от мужа на чужой машине