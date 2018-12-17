2018-12-17T06:37:30+03:00
Происшествия

В Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец

Животное провалилось в люк 14 декабря на улице Шевченко
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец. ФОТО: vk.com/mchs_smolenskВ Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец. ФОТО: vk.com/mchs_smolensk
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Спасатели не дали умереть собаке, провалившейся в колодец на улице Шевченко, 14 декабря, сообщают смоляне. Бригада приехала на вызов и с помощью тросов подняли дворнягу на поверхность. Спасателям пришлось приложить немало сил, чтобы сделать это, так как животное было сильно напугано.

В Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец. ФОТО: vk.com/mchs_smolensk

В Смоленске спасли собаку, упавшую в колодец. ФОТО: vk.com/mchs_smolensk

В официальной группе регионального МЧС смолянка поблагодарила специалистов за их доброту и отзывчивость.

Также сообщается, что в настоящее время пес жив и здоров.

Ранее «КП» писал, как в Гагарине человек провалился в открытый люк.

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