2018-12-17T06:52:19+03:00
Происшествия

В Смоленске пьяный водитель без прав гонял на «Ниссане»

32-летнего жителя Десногорска задержали на трассе «Брянск-Смоленск»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пьяный водитель без прав гонял на «Ниссане». ФОТО: pixabay.comВ Смоленске пьяный водитель без прав гонял на «Ниссане». ФОТО: pixabay.com
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Житель Десногорска задержан полицейскими за то, что гонял на «Ниссан Тиида» по трассе «Брянск-Смоленск», сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области

Мужчину задержали на 315 км – ехавший автомобиль вызвал подозрения у стражей порядка и они попросили водителя притормозить.

Пообщавшись с водителем, сотрудники ГИБДД поняли, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. А при проверке документов и вовсе выяснилось, что прав на вождение машины у мужчины нет, ранее он был лишен их за аналогичный проступок.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.

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