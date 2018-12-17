2018-12-17T06:52:19+03:00
Происшествия

В Смоленске пьяный водитель без прав гонял на «Ниссане»

32-летнего жителя Десногорска задержали на трассе «Брянск-Смоленск»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске пьяный водитель без прав гонял на «Ниссане». ФОТО: pixabay.comВ Смоленске пьяный водитель без прав гонял на «Ниссане». ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Житель Десногорска задержан полицейскими за то, что гонял на «Ниссан Тиида» по трассе «Брянск-Смоленск», сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области

Мужчину задержали на 315 км – ехавший автомобиль вызвал подозрения у стражей порядка и они попросили водителя притормозить.

Пообщавшись с водителем, сотрудники ГИБДД поняли, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. А при проверке документов и вовсе выяснилось, что прав на вождение машины у мужчины нет, ранее он был лишен их за аналогичный проступок.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла