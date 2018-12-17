17 Дек. 06:52 2018-12-17T06:52:19+03:00

В Смоленске пьяный водитель без прав гонял на «Ниссане». ФОТО: pixabay.com

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Житель Десногорска задержан полицейскими за то, что гонял на «Ниссан Тиида» по трассе «Брянск-Смоленск», сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области

Мужчину задержали на 315 км – ехавший автомобиль вызвал подозрения у стражей порядка и они попросили водителя притормозить.

Пообщавшись с водителем, сотрудники ГИБДД поняли, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. А при проверке документов и вовсе выяснилось, что прав на вождение машины у мужчины нет, ранее он был лишен их за аналогичный проступок.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.