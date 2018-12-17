В Смоленске автохам повредил два припаркованных автомобиля
Автохам повредил два припаркованных на улице Лавочкина автомобиля, сообщают участники группы drive2_smolensk. Инцидент произошел в минувшие выходные.
В Смоленске автохам повредил два припаркованных автомобиля. ФОТО: vk.com/drive2_smolensk
В одного из автомобилей оторван стеклоочиститель, у другого - зеркало заднего вида.
Снимки, на которых видно, что Lexus и Toyota стоят у подъезда жилого дома, вызвали шквал критики у автомобилистов. В комментариях участники группы отмечают, что владельцам авто могли отомстить жители подъездов, котором транспорт попросту помешал. Но в ответ одна из владелиц машин отметила, «что деяния не связаны с местом парковки».
- Это белка, - написала девушка.