СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-17T07:38:03+03:00

В машинах, оставленных на улице Лавочкина, сломаны стеклоочиститель и зеркало заднего вида

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Автохам повредил два припаркованных на улице Лавочкина автомобиля, сообщают участники группы drive2_smolensk. Инцидент произошел в минувшие выходные.

В Смоленске автохам повредил два припаркованных автомобиля. ФОТО: vk.com/drive2_smolensk

В одного из автомобилей оторван стеклоочиститель, у другого - зеркало заднего вида.

Снимки, на которых видно, что Lexus и Toyota стоят у подъезда жилого дома, вызвали шквал критики у автомобилистов. В комментариях участники группы отмечают, что владельцам авто могли отомстить жители подъездов, котором транспорт попросту помешал. Но в ответ одна из владелиц машин отметила, «что деяния не связаны с местом парковки».

- Это белка, - написала девушка.