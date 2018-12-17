Водителя, который уехал после ДТП, ищут в Смоленске
Авария произошла 16 декабря около 16.12 в районе Таборной горы
Водителя, который уехал после ДТП, ищут в Смоленске.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водителя, который уехал после ДТП, ищут в Смоленске. Информация о дорожном инциденте появилась в группе drive2_smolensk.
Автомобилист обращается к возможным свидетелям аварии помочь найти виновника. ДТП произошло 16 декабря около 16.12 в районе Таборной горы. Автор сообщения говорит, что автомобиль вылетел к нему на встречу, ударил в бок, а затем уехал, не сбавляя скорости.
Автомобилист будет признателен за запись с видеорегистратора.
Ранее в Смоленске искали свидетелей смертельного ДТП с пешеходом на Шевченко. А днем 13 декабря на улице 25 Сентября сбили ребенка.