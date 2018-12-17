17 Дек. 09:27 2018-12-17T09:28:31+03:00

Сотрудники торговой точки, которая занимает весь первый этаж жилого дома, жалуются, что не могут найти управу на жильцов, забивающих канализацию, а также коммунальщиков, которые должны прочищать ее бесплатно

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В Ярцево магазин затапливает нечистотами из-за постоянно забитой канализации, сообщает паблик «Подслушано в Ярцево» социальной сети «Вконтакте». Сотрудники торговой точки, которая занимает весь первый этаж жилого дома, жалуются, что не могут найти управу на жильцов, выбрасывающих в канализацию различный хлам, а также коммунальщиков, которые должны прочищать трубы бесплатно.

В Ярцево магазин затапливает нечистотами. ФОТО: vk.com/podslushka_yar

По словам автора сообщения, управляющая компания, которая обсуживает дом, прочищает трубы, а на вводе дом чистит Водоканал. Все хорошо, но за свою работу последние «берут по три тысячи рублей наличкой».

- Когда мы просим предоставить чеки, сотрудники Водоканала начинают с нами ругаться и шантажировать, что уедут и прочищать не будут, - пишет автор. - А нам нужна отчётность для руководителя.

Сотрудники магазина опасаются новогодних праздников, когда канализация «будет забиваться почти через день».

Пользователи соцсети посоветовали автору сообщения обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру, а затем и в суд.