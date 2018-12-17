2018-12-17T11:30:13+03:00
Общество

Смоленский онкодиспансер приглашает на День открытых дверей

Сотрудники учреждения проведут акцию, направленную на формирование у мужчин мотивации к ведению здорового образа жизни
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский онкодиспансер приглашает на День открытых дверей. ФОТО: pixabay.comСмоленский онкодиспансер приглашает на День открытых дверей. ФОТО: pixabay.com
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Смоленский онкодиспансер приглашает на День открытых дверей: 22 декабря с 09.00 до 15.00 в его стенах пройдет акция «Ранняя диагностика опухолей предстательной железы», сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Специалисты учреждения расскажут о ранней стадии рака, которая, к слову, протекает бессимптомно и проведут осмотр всех желающих.

Принять участие в акции могут все мужчины 40 лет и старше, не состоящие на онкологическом учете. Записаться на консультацию можно с 09.00 до 15.00 по телефонам (4812) 38-49-53, 35-59-86. В день акции необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и, по возможности, заключения предыдущих обследований.

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