В Смоленске на Витебском шоссе неизвестный сбил женщину

17 Дек. 11:46 2018-12-18T06:52:29+03:00

В Смоленске рядом с «зеброй» на Витебском шоссе сбили женщину. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Изменить размер текста: A A

Женщина получила телесные повреждения после ДТП на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

Авария произошла около 16.00 16 декабря в районе д. 15.

В полиции отмечают, что женщина переходила дорогу к ж/д вокзалу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. А неизвестный водитель, предположительно на темном джипе, спустился по Верхне-Профинтерновской в сторону ул. 12 лет Октября и сбил ее.

От шока женщина 1981 года рождения не успела запомнить номер машины. В ГИБДД говорят, что там могут быть цифры 268....67.