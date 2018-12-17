2018-12-18T06:52:29+03:00
Происшествия

В Смоленске на Витебском шоссе неизвестный сбил женщину

ДТП произошло около 16.00 16 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске рядом с «зеброй» на Витебском шоссе сбили женщину.В Смоленске рядом с «зеброй» на Витебском шоссе сбили женщину.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Женщина получила телесные повреждения после ДТП на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

Авария произошла около 16.00 16 декабря в районе д. 15.

В полиции отмечают, что женщина переходила дорогу к ж/д вокзалу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. А неизвестный водитель, предположительно на темном джипе, спустился по Верхне-Профинтерновской в сторону ул. 12 лет Октября и сбил ее.

От шока женщина 1981 года рождения не успела запомнить номер машины. В ГИБДД говорят, что там могут быть цифры 268....67.

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