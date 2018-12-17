Мужчина едва не зарезал знакомого в подъезде Смоленска
В полиции 38-летний мужчина признался, что не хотел причинять вреда: на угрозы его подтолкнул алкоголь
Мужчина едва не зарезал знакомого в подъезде Смоленска. ФОТО: pixabay.com
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Нетрезвый мужчина едва не зарезал своего знакомого в подъезде в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Конфликт начался с обычной ссоры. После приезда полицейских задержанный 38-летний смолянин признался, что и не думал никому делать плохо. А достал нож и стал угрожать из-за своего нетрезвого состояния, сказал мужчина.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.